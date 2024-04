Meeste schoenenwinkels van Sacha gaan dicht, bedrijf gaat online verder

Schoenenzaak Sacha, met het hoofdkantoor in Den Bosch, verdwijnt bijna helemaal uit de winkelstraten. Het bedrijf gaat zich richten op het verkopen van schoenen via internet. Dat meldt Hart van Nederland dinsdag.

Het besluit komt na het faillissement van de Belgische tak van Sacha. De winkelketen houdt in de toekomst nog maar enkele van de 32 Nederlandse fysieke schoenenzaken open. Welke dat zijn, wil de directie tegen Hart van Nederland niet zeggen.

Sacha heeft het hoofdkantoor in Den Bosch en het distributiecentrum staat in Tilburg. In totaal heeft de winkelketen 46 winkels verspreid over Nederland, België en Luxemburg. De Brabantse filialen liggen in Den Bosch, Eindhoven Breda en Tilburg.