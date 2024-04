Hans van Breukelen deelt schaal uit bij kampioenschap PSV: 'Een eer'

Wanneer PSV zondag op eigen veld de landstitel verovert zal de bijbehorende trofee, de beroemde schaal, worden uitgereikt door Hans van Breukelen. De voormalig doelman en 73-voudig international noemt het op de website van de Eindhovense club 'een eer' dat hij een rol speelt bij de festiviteiten.

De doelman werd met PSV zes keer kampioen van Nederland, won drie keer de KNVB-beker en veroverde in 1988 na een strafschoppenserie tegen Benfica ook de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Na zijn actieve loopbaan was hij twee periodes lid van de raad van commissarissen.

Bij Omroep Brabant zit je op de eerste rij als PSV kampioen wordt

