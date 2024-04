De jongste deelnemer van Alpe d'HuZes is Evi (6) uit Nuenen: 'Voor opa'

Zes jaar oud is ze. Evi van Beek uit Nuenen is de jongste deelnemer van Alpe d'HuZes. Ze beklimt in juni de Franse berg voor haar overleden opa Theo. "Ik wil dat niemand meer ziek wordt", zegt ze vastberaden.

Al zeker twee jaar wil de piepjonge dame meedoen. Eindelijk is Evi dit jaar oud genoeg. Precies anderhalve week voor Alpe d'HuZes wordt ze namelijk zeven, de minimumleeftijd om mee te mogen doen. En daarmee is ze volgens de organisatie officieel de jongste. "Heel fijn, dat is echt heel leuk!" Tijdens Alpe d’HuZes wordt geld ingezameld voor onderzoek naar kanker. Evi doet mee voor haar overleden opa Theo. Die heeft ze nooit gekend. Jaren geleden overleed hij aan longkanker. "Ik wil dat opa's en oma's niet meer doodgaan", zegt Evi, wijzend naar de foto van haar opa. "Ieder kindje verdient een opa en een oma."

"Theo kijkt vanaf boven mee."

Ze gaat wandelend de berg op, samen met haar vader Sander. Een barre tocht van ruim veertien kilometer, met 21 haarspeldbochten en een hellingspercentage van gemiddeld zo'n acht procent. Evi heeft er vooral veel zin in. "Mama en andere mensen langs de kant gaan me aanmoedigen. Dat is heel leuk!", zegt ze. Papa Sander: "Ik weet zeker dat Theo van boven meekijkt. Hij zal heel erg trots zijn".

Papa Sander en Evi (foto: Raymond Merkx).

Voordat ze in juni de berg oploopt, doet Evi er alles aan om geld op te halen. Ze verkoopt bijvoorbeeld PSV-shirts, hoodies, bandjes en zelfs wijn op de markt. Met hulp van haar ouders staat de teller inmiddels ruim boven de zesduizend euro.

"Volgende keer wil ik weer meedoen."

Vader en dochter trainen ondertussen op Landgoed Gulbergen in Nuenen. Met heel veel fantasie is dat de Brabantse Alpe d'Huzes. Hard lachend rent Evi tijdens het trainen de berg, of beter gezegd, heuvel op. Of ze het in juni gaan halen? "Ja!", roept ze. "Volgende keer wil ik weer meedoen", belooft ze alvast. Evi is dus de jongste deelnemer. De oudste Brabander die meedoet is overigens de 80-jarige Jan van Aert uit Tilburg. Hij gaat fietsen. De oudste deelnemer is nog twee jaar ouder en komt uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.

Wat is Alpe d’HuZes? Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op de eerste donderdag van juni beklimmen zo'n vijfduizend deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een berg in de Franse Alpen. De weg naar de top telt 21 bochten en is 14,5 kilometer lang. Fietsers gaan maximaal zes keer omhoog en wandelaars maximaal drie keer.