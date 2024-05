Deze prachtige foto stemt Frans Kapteijns verdrietig: 'Verschrikkelijk'

Het lijkt erop dat Erald van der Aa een unieke foto heeft gemaakt. Hij legde dinsdag twee geelbuikschildpadden vast op een nest in een sloot in Breda. Een grote en een kleintje. Op het oog schattig, maar boswachter Frans Kapteijns is er bepaald niet blij mee. "Dit is verschrikkelijk."

"De geelbuikschildpad is een bijtschildpad, een moerasschildpad", legt Frans uit. Oorspronkelijk komen ze voor in Amerika en Mexico "Ze worden echter gehouden door mensen. Het zijn heel snel zwemmende diertjes, leuk als je een vijver hebt. Het lijkt net alsof ze een buitenboordmotor hebben. Maar die leuke kleine schildpadjes worden steeds groter en dan worden ze lastig. Dan passen ze niet meer in zo'n vijver en dan gooien sommige mensen ze weg in de natuur."

En in de natuur vormen ze een probleem, want tegenwoordig is het klimaat hier redelijk gunstig voor dit soort dieren, waardoor ze nu ook hier overleven. "Ook bij mij in Oisterwijk komen we ze regelmatig tegen. Ze eten salamanders, kikkervisjes, kikkers en vissen. Daarnaast eten ze het voedsel van veel dieren op. De fauna gaat er daardoor aan. De natuur heeft hier veel last van."

Op de foto van Erald is duidelijk een grote schildpad en een kleintje te zien. Dat baart Frans nóg meer zorgen. "Of mensen hebben hier een grote en een kleine schildpad naar buiten gegooid of dit is een unieke foto en er is in het wild een nakomeling geboren. Dan is het extra slecht nieuws, want dan komen er nog meer. Ik durf op basis van de foto bijna met zekerheid te zeggen dat dit een nakomeling is die in de natuur geboren is."

Erald dacht al dat het ging om een zogenoemde invasieve exoot, een dier dat van nature niet voorkomt in Nederland. "De roodwangschildpad kende ik al, maar deze niet", vertelt hij. Reden voor hem om de schildpad op te zoeken op internet en zo kwam hij erachter dat het ook hier om een vreemde in de bijt ging: "Toen ik dat las, dacht ik: als deze ook eieren hier heeft, is het alle hens aan dek. Maar nu lijkt het er dus op dat die kleine hier in het wild geboren is. Shit, zeg..."