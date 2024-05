Alerte burger ziet vrouw twee kittens en moederpoes dumpen

Een oplettende burger heeft dinsdagavond de politie gebeld nadat een vrouw een moederpoes en twee kittens had gedumpt in Helvoirt. De alerte melder heeft het kenteken genoteerd. Zo kon de politie de vrouw aanhouden. De kittens zijn opgehaald door de dierenambulance, maar moederpoes is nog steeds zoek.

Wijkagent Marcel de Rouw kan er met zijn pet niet bij. "Wat verschrikkelijk dat mensen zoiets doen", zegt hij. Dinsdagavond kwam de melding binnen. De vrouw had twee jonge kittens en een poes uit haar auto gezet aan de Udenhoutseweg in Helvoirt.

Aan de hand van het kenteken kon de politie de vrouw al snel aanhouden. "De vrouw woont in Udenhout en daar hebben we haar dinsdagavond meteen aangehouden. Ze is naar het cellencomplex in Den Bosch gebracht voor verder onderzoek", vertelt De Rouw. Woensdag wordt de vrouw verhoord.

De dierenambulance heeft de kittens opgehaald. "Bij aankomst was de moederpoes al gevlucht. De kittens zijn in een hokje bij de melder gebleven. Wij hebben ze opgehaald en Dierentehuis Den Bosch zal voor de kittens zorgen", laat Dierenambulance Den Bosch weten. Voor de moederpoes is een vangkooi neergezet in de hoop dat moeder snel weer herenigd kan worden met haar kittens.