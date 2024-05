Drugsdealer in zijn blote kont na achtervolging op snelweg

Een politiecontrole op de snelweg bij Breda is geëindigd in een achtervolging waarbij de dader een nat pak haalde en in zijn blote kont kwam te staan. Dat blijkt uit beelden die de politie woensdag online heeft gezet.

Agenten wilden een auto controleren vanwege een 'verdachte situatie' en gaven de chauffeur van de zwarte auto, een Ford Puma, een volgteken. De bestuurder luisterde echter niet en ging er vandoor. Met een wilde achtervolging op de A16, waarbij onder meer rechts werd ingehaald, tot gevolg. Wanneer agenten collega's hebben opgeroepen ter assistentie rijdt de verdachte opeens met hoge snelheid de berm in. Waarschijnlijk met het plan om vanaf de snelweg naar de parallelweg (de Weerdstraat) te vluchten, vlak voor knooppunt Galder. Hij blijft echter met zijn auto steken in de natte sloot. Plons. Het leed is nog niet voorbij, want de bestuurder gaat er te voet vandoor, gevolgd door de agenten die hem aan zijn (onder)broek trekken om hem tegen te houden. In zijn blote billen wordt hij uiteindelijk gearresteerd. De man is aangehouden voor handel in of vervoer van drugs en verzet tegen aanhouding. De politievideo is op 15 maart gemaakt. Na afloop maakte ook een 112-fotograaf foto's van de schade aan de Ford.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision.