Kinderen dolblij nu het zwembad weer open is: 'Bommetje!'

Van de glijbaan af, bommetjes maken en lekker spetteren. Bij zwembad De Schans in Geertruidenberg kan het sinds woensdagochtend weer. De zon schijnt en kinderen zijn door het dolle heen, ook al is het water nog een beetje aan de koude kant. “Het is hier altijd een doldwaas feest”, zegt een van de kinderen. Niet elk zwembad is vanaf woensdag open. In Udenhout, Made en Terheijden bijvoorbeeld moeten waterliefhebbers nog even geduld hebben.

Voor Patricia van Noort van zwembad De Schans is het een prachtige dag. Het is de eerste dag dat het zwembad open is en de temperaturen lopen op tot 25 graden. “Iedereen is hier vrolijk en blij. Wij doen ons werk, maar we krijgen hier echt een vakantiegevoel van.” Zelf heeft Patricia nog geen duik genomen, maar er zijn genoeg kinderen die wel lekker plonsen. Waar de een het nog wel een beetje fris vindt, maakt de ander bommetje na bommetje.

“Ik heb een klein beetje koudwatervrees”, geeft een van de jongens toe. “Ik ben hier vooral voor de gezelligheid, want het is hier altijd een doldwaas feest.” Als hij toch wordt aangemoedigd om een bommetje te maken, laat hij zich niet kennen. Hij neemt een aanloop en springt het water in. “Het valt eigenlijk best wel mee. Het water is heerlijk”, lacht hij daarna. Ook de 7-jarige Yaell maakt een bommetje. Eenmaal boven water bibbert hij van de kou. “Oeh, het is echt heel koud”, gilt hij. Hij heeft het zo koud dat hij niet meer uit zijn woorden komt. Voor hem is dit het laatste bommetje van vandaag. Hij gaat lekker opwarmen in de zon.

Bij zwembad De Groene Wellen in Udenhout is het nog niet zover. Het zwembad gaat komende zondag open. Kees Pepping is met zijn twee zoons nog druk bezig met de voorbereidingen. Het terras klaarzetten, de heggen snoeien en het onkruid weghalen. “We zetten nog even de laatste puntjes op de i”, zegt Kees. Vooral het maaien van de grasvelden is nog een klus. “Door alle regen waren de velden nog lang drassig. We gaan deze week dus maaien, maaien, maaien.” Kees verwacht dat er zondag zo’n drie- tot vierhonderd mensen komen zwemmen bij De Groene Wellen. Op een echt drukke zomerdag zijn dat zo’n vijftienhonderd mensen. “Vroeger was het zwembad het enige uitje, maar tegenwoordig kun je zoveel activiteiten doen. Het buitenzwembad is dus vooral bij echt mooi weer populair.”

