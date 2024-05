Breda Jazz: van zwierende paraplu's tot dansen op de contrabas

Breda Jazz laat de komende dagen de stad weer uitpuilen van swingende bezoekers op allerlei vrolijke tonen. Presentatrice Eefke Boelhouwers van het tv-programma Jazztalk op Omroep Brabant en Breda Nu heeft zin in de 52e editie van het festival. Ze belooft weer een mix van interviews, muziek en feestelijke reportages. Van zwierende paraplu's, rondstruinende brassbands, gospelconcerten tot aan dansen op de contrabas.

Het is de vijfde keer dat Eefke Boelhouwers het programma Jazztalk aan elkaar kletst. De presentatrice, zelf ook muzikante, wil zaterdag in haar programma weer de specifieke, ongedwongen sfeer van het evenement neerzetten.

"We laten zien hoe tof Breda is als er met jazz elke dag tienduizenden mensen rondlopen", vertelt Eefke. "Het leuke is dat Breda Jazz een gratis festival is waardoor het veel verschillende mensen trekt. Iedereen is daardoor heel los en vrolijk. Het publiek is ook altijd een mooi gezicht met de kenmerkende, zwierende jazz-paraplu's. En vergeet niet de rondstruinende brassbands die de boel opzwepen. Het gros van de mensen, jong en oud, komt gewoon voor de gezelligheid."

"Breda is heel gezellig, maar het gaat niet alleen om bierdrinken", vervolgt Eefke. "De muziek is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik word het meest blij als er in Jazztalk ook hele leuke muziekregistraties zitten. Niet alleen jazz, maar ook blues, latin en grote big bands met popmuziek komen voorbij. Er zijn meer dan tweehonderd concerten en een aantal van die nationale en internationale artiesten ga ik spreken. We laten echt van alles voorbijkomen en ik heb er zin in."