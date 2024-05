Bijzonder beeld in centrum Tilburg, traumahelikopter landt midden op de weg

Een traumahelikopter is woensdagavond midden op de weg in het centrum van Tilburg geland. De kruising van de Spoorlaan in Tilburg met de Heuvelring en het NS-plein werd daarvoor rond negen uur tijdelijk afgesloten. Volgens de politie was de helikopter nodig voor een medisch noodgeval.

Een bezoeker van de bioscoop in het centrum was volgens een 112-correspondent onwel geworden en moest worden gereanimeerd. De zaal waar de film draaide, is ontruimd. Onduidelijk is hoe het met het slachtoffer gaat. De helikopter trok veel bekijks. Veel voorbijgangers bleven stilstaan om te kijken. Ook de bioscoopbezoekers liepen naar buiten, naar de plek waar ze de helikopter zagen landen. Het verkeer liep door de afsluiting van het centrum vast richting het station.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision.