112-nieuws: gewonde bij steekpartij in Tilburg • onwelwording in bioscoop

06.15

Op de A27 van Breda naar Gorinchem is bij Hank een ongeluk gebeurd. Daarbij zijn een auto en een vrachtwagen betrokken. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De weg is afgesloten in de richting van Gorinchem. Het verkeer kan omrijden via Dordrecht over de A59, A16 en A15.