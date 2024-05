A27 besmeurd met olie na ongeluk, weg weer vrij

De A27 richting Gorinchem was donderdagochtend dicht tussen Hank en Nieuwendijk door een ongeluk met een auto met aanhangwagen waarop een tractor op stond. Dit gebeurde rond kwart over vijf bij Hank. Omdat er op een deel van de snelweg olie was gelekt, heeft Rijkswaterstaat het asfalt gereinigd. De weg is weer vrijgegeven.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Naast bergingswerkzaamheden voerde Rijkswaterstaat ook herstelwerkzaamheden uit vanwege een beschadigde vangrail. Ook lag er olie verspreid over de rijbaan, er moest zeker 300 meter snelweg worden schoongemaakt. Daarvoor was een zoab-cleaner opgeroepen. Ook is de mast van de verlichting beschadigd, maar die wordt donderdagavond gerepareerd.

