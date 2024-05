A27 besmeurd met olie na ongeluk, weg dicht richting Gorinchem

De A27 richting Gorinchem is dicht tussen Hank en Nieuwendijk door een ongeluk met een auto met aanhangwagen waarop een tractor stond. Dit gebeurde donderdagochtend rond kwart over vijf bij Hank. Omdat er op een deel van de snelweg olie is gelekt, is Rijkswaterstaat bezig met het schoonmaken van het asfalt. De rijstrook is momenteel nog dicht. Dat duurt nog zeker tot tien uur.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Op de A27 staat een file van ruim 6 kilometer. Vanaf Oosterhout heb je tot aan Hank een half uur vertraging. Vanaf knooppunt Sint Annabosch kun je het beste rijden via de A58, A16 en de A15. Het is niet bekend hoelang Rijkswaterstaat bezig is. Naast bergingswerkzaamheden voert Rijkswaterstaat ook herstelwerkzaamheden uit. De vangrail is namelijk beschadigd. Ook ligt er olie verspreid over de rijbaan, er moet zeker 300 meter snelweg worden gereinigd. Om de weg schoon te maken is een zoab-cleaner opgeroepen. De toerit bij Hank is dicht. Het ingesloten verkeer kan zo langs het ongeval. De andere rijstrook blijft langer dicht vanwege herstelwerkzaamheden aan de vangrail. Ook is de mast van de verlichting beschadigd.

Wachten op privacy instellingen...