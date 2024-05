Jongen in zijn hoofd gestoken bij steekpartij in Tilburg

Een jongen van 16 jaar oud is bij een steekpartij op de Heuvel in Tilburg gewond geraakt. Hij werd door messteken in zijn hoofd en arm geraakt. De dader of daders vluchtten na het voorval.

Het mes dat bij de steekpartij werd gebruikt, is door agenten gevonden en veiliggesteld. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend. De politie doet onderzoek en ze roept getuigen op zich te melden.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision,