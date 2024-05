Kees heeft 1500 cactussen verzameld: 'Ze cadeau geven? Nooit'

Een uit de hand gelopen hobby. Zo noemt Helma de heuse cactusverzameling van haar partner Kees. Elke dag rijdt het stel vanuit Nispen naar hun kas net buiten Roosendaal om voor de honderden plantjes te zorgen. "Een taakverdeling hebben we niet echt."

De verzamelgekte ontstond toen het stel verliefd op elkaar werd. "Ze gaf me voor mijn verjaardag een plateautje met drie kleine cactussen erop", vertelt Kees van Agtmaal. "Toen dacht ik: ik ga extra cactussen kopen en heel dat plateau volzetten."

Wie denkt dat cactussen makkelijk te verzorgen zijn, bezit er waarschijnlijk geen 1500. Want dat is het aantal cactussen en vetplantjes waar de kas vol mee staat. En dat in een kleine drie jaar tijd. “Het is echt zijn ding geworden”, zegt Helma. “En ik ben er een beetje in meegegaan.”

Misvormd

Een taakverdeling hebben ze niet echt, al is Helma het daar niet mee eens. Zij ruimt vooral op en zorgt dat de kas netjes blijft. Hij geeft de cactussen iedere zeven tot tien dagen water. "Het is best een werk hoor", zegt Kees. Op een tafel staan een paar piepkleine cactusjes. Hij wijst: "Deze heb ik vorig jaar zelf gezaaid. Ze groeien dus best langzaam."

Hij loopt naar een werkbank vol kleine plantjes. “Hier stek ik vetplantjes. Dat doe ik door een blaadje van een al bestaande vetplant af te snijden, deze te drogen en na één of twee weken in een potje met grond te steken. Daar groeien dan weer nieuwe plantjes uit. “Kijk”, zegt hij terwijl hij een grote schaal met daarin een stuk of tien verschillende vetplantjes pakt. “Deze heb ik vorig jaar allemaal gestekt.”