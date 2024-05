Brand en stroomstoring door schade bij graafwerkzaamheden in Cuijk

Een graafmachine heeft donderdagochtend bij werkzaamheden een gasleiding en een elektriciteitsleiding geraakt. Hierdoor brak een brand uit. Ook viel de stroom uit bij ruim 1500 huishoudens in Cuijk. Sinds half een heeft iedereen weer stroom.

De machine was bezig met het graven van sleuven op een plek waar nieuwe huizen worden gebouwd in nieuwbouwwijk de Heeswijkse Kampen, in de gemeente Land van Cuijk. Daarbij werden een hoofdstroomkabel geraakt en een gasleiding. \

De brandweer had opgeschaald omdat de plek waar werd gegraven, moeilijk te bereiken is.

Door de kapotte gasleiding ontstond er brand. En de schade aan de hoofdstroomkabel zorgt ervoor dat er volgens netbeheerder Enexis 1570 huishoudens zonder stroom zaten. De storing was om half een verholpen.