Bussen rijden niet door wegwerkzaamheden en dat zorgt voor problemen

Ouderen in het centrum van Den Bosch zitten maandenlang grotendeels zonder busvervoer. Door werkzaamheden aan de Zuid-Willemsvaart vervallen meerdere bushaltes. Dat maakt toegang tot stadsbussen erg lastig en levert problemen op omdat er amper alternatieven zijn. “Na twee uur wachten had ik nog steeds geen taxi”, zegt inwoner Yvonne (70).

Annelies (68) woont in de Hofstad, een volkswijk vlak bij de binnenstad. Ze is mantelzorger voor haar zus Teddy die zo’n 7 kilometer verderop op de Kruiskamp woont. Ze nam meerdere keren per week de bus, maar dat gaat niet meer. “Ik moet nu eerst op de fiets naar het station om daar een bus te pakken”, zegt ze. “Ik heb last van mijn heup, dus dat hele eind fietsen is geen optie. Die paar minuten naar het station is eigenlijk al teveel voor mij.”



Sinds de werkzaamheden vorige maand zijn begonnen, is Annelies één keer naar haar zus gegaan. “Ik ben daar normaal binnen een half uurtje met de bus, maar nu doe ik er een uur langer over. Dat is niet te doen.”

Volgens de 70-jarige Yvonne worden ouderen extra gedupeerd, omdat niet duidelijk is welke haltes vervallen. “Er staan wel twee kleine borden dat de halte vervalt, maar dat is blijkbaar niet genoeg”, vertelt ze. “Ik zie regelmatig mensen voor niks bij de halte aan het Kapelaan Koopmansplein staan wachten.“