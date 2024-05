NS zet meer en langere treinen in bij huldiging PSV: 'Reis via Den Bosch'

Eindhoven verwacht een grote toestroom van voetbalfans, mocht PSV maandag of dinsdag gehuldigd worden. De NS gaat meer en langere treinen inzetten. Maar voor reizigers uit Tilburg, waar aan het station wordt gewerkt, blijft het lastig naar Eindhoven te komen. Er kunnen namelijk niet meer bussen worden ingezet.

Tot en met 12 mei wordt gewerkt op en bij het Tilburgse station. Er rijden vervangende stop- en snelbussen, maar rond de huldiging worden dat er niet meer. Volgens een woordvoerder van NS zijn bij de busbedrijven geen extra bussen beschikbaar. Reizigers vanuit Tilburg en Breda wordt daarom geadviseerd de snelbus naar Den Bosch te nemen, en daar de trein naar Eindhoven te pakken.

De gemeente verwacht bij de kampioenshuldiging 80.000 tot 100.000 fans. Ook zondag houdt Eindhoven rekening met een grote toestroom, door fans die de kampioenswedstrijd tegen Sparta in de stad komen kijken.

PSV heeft tegen Sparta aan een punt genoeg om voor de 25e keer landskampioen te worden. Lukt het de club uit Eindhoven niet zelf de titel binnen te halen, dan is er nog een kans als Feyenoord later op de dag punten laat liggen. In dat geval is de huldiging dinsdag.