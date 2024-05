Onweer, hagel en felle buien maken einde aan enkele zomerse dagen

Lang genieten van een Brabantse 'zomer' is er niet bij, want voor donderdag is code geel afgegeven. “Vanaf vijf uur moet je rekening houden met zeer felle buien die gepaard kunnen gaan met hagel en onweer”, zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza.

Tot in de middag kan de temperatuur oplopen tot maximaal 26 graden. In De Bilt werd het vanmiddag warmer dan 25,1 graden, wat betekent dat het de eerste 'landelijke zomerse dag' van het jaar is. In Brabant was het nog warmer. In Eindhoven steeg de temperatuur naar 26,0 graden. Gemiddeld wordt het in het huidige klimaat op 16 mei voor het eerst 25 graden in De Bilt. De eerste officiële zomerse dag komt dus ruim twee weken eerder dan gebruikelijk. Heel zonnig blijft het niet, donderdagmiddag dienen de eerste buien zich aan. "Ze komen vanuit het oosten en trekken weg naar het westen. Maar de buien verplaatsen zich erg langzaam", zegt Willemsen. Heel veel of heel weinig regen

Daardoor kan lokaal heel veel neerslag vallen en op andere plekken niets, of heel weinig. “Dat kan lokaal voor pittige onweersbuien en wateroverlast zorgen”, waarschuwt de weerman. Tijdens de avond trekken deze buien westwaarts. Weerman Willemsen: "Het blijft af en toe regenen, maar ze worden minder fel." Vrijdag begint bewolkt en nat, tijdens de middag wordt het droger en breekt soms de zon door. Met 14 of 15 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.