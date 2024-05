Het hele gezin op de bank in Halsteren (foto: Floortje Steigenga) Lydia geniet lachend van haar fruithapje (foto: Floortje Steigenga) Volgende 1/3 Drie keer feest: deze drieling is vandaag één jaar oud

In Halsteren is het vandaag driedubbelfeest, want de drieling van Arie en Mandy Pronk is donderdag één jaar geworden. Tijd om langs te gaan met een verjaardagstaartje voor het jonge gezin.

Het was even schrikken toen de ouders vorig jaar hoorden dat ze er niet één, niet twee, maar drie kids bijkregen: "We hoopten al op meer dan één, maar drie hadden we nooit verwacht!", vertelt moeder Mandy. Donderdag zijn hun zoons Manoah en Tobias en dochter Lydia één jaar op de wereld en het gezin maakt het goed: "Ze groeien goed en zijn zo vrolijk! Dit is echt drie keer zoveel geluk."

"Er zijn dagen geweest dat we dertig luiers op een dag moesten verschonen!"

Hoewel het gezin super gelukkig is met de kleintjes, was het natuurlijk ook best een uitdaging om drie baby's tegelijk op te voeden: "In het begin dacht ik: ze leren vast wel om op elkaar wachten, maar dat zat er niet in! Alles is natuurlijk keer drie, tot de luiers aan toe. Er zijn dagen geweest dat we dertig luiers op een dag moesten verschonen!", lacht Mandy. Ook de gebroken nachten waren in het begin pittig voor de ouders: "Als er dan een besloot om eindelijk een nachtje goed te slapen, was er altijd wel een ander die dat niet deed. Maar gelukkig gaat dat nu veel beter." De drieling wordt niet alleen door de ouders, maar ook door grote broer Ezra verzorgd. Vader Arie vertelt vol trots hoe zijn oudste zoon reageert op de drieling: "Het is echt prachtig om te zien hoe Ezra er als grote broer mee omgaat. Hij is heel zorgzaam, helpt mee met de flesjes maken, wil ze uit bed halen en speelt continu met ze. Dat vind ik echt echt geweldig om te zien."