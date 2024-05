Supporter Ian loopt op blote voeten van Schiphol naar Helmond Sport

De derby tussen Helmond Sport en FC Eindhoven vrijdagavond wordt een speciale. Niet alleen omdat de kans heel groot is dat het stadion uitverkocht is, een zeldzaamheid in Helmond. Maar zeker omdat de aftrap wordt verricht door Ian Chapman, een supporter van het Engelse Burnley. Helmond Sport heeft een bijzondere vriendschapsband met die club. Chapman kwam afgelopen dinsdag samen met zijn maat Patey aan op Schiphol om daarna wandelend naar Helmond te gaan. Voor een groot deel op zijn blote voeten.

Als we Ian spreken op de derde dag van zijn wandeltocht, is de pijp aardig leeg. Op het terras van snackbar Wimke in Oijen laat hij zijn blaren zien. “Het is erg zwaar. Het was mijn doel om de gehele tocht op blote voeten te lopen, maar helaas is dat niet gelukt. De weg is daar op sommige stukken echt niet geschikt voor.”

Maar waarom niet ‘gewoon’ met de auto of trein naar Helmond? “Het is dit jaar 80 jaar geleden dat Helmond is bevrijd. Toen ik de tocht van Schiphol naar Helmond zag, was dat ongeveer 80 mijl. Alsof het zo moet zijn. Ik had het idee om geld in te zamelen voor veteranen en het lokale doel Casual Minds Matter en uit respect besloot ik om de tocht op blote voeten te gaan lopen.”