Efteling sluit alle buitenattracties vanwege code geel

Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel heeft de buitenattracties donderdagmiddag gesloten vanwege het slechte weer dat wordt verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanaf vijf uur, waarbij felle buien gepaard kunnen gaan met hagel en onweer.

Veel pretparkgangers zijn nu in de Efteling omdat het meivakantie is. Zij konden donderdag tot in de middag genieten van een zomerse 26 graden en veel zon. Het mooie weer moet later donderdagmiddag op veel plaatsen in Brabant plaatsmaken voor buien die de warmte verdrijven.

Voor het pretpark is dat aanleiding om achtbanen en andere attracties die niet overdekt zijn dicht te doen. Een woordvoerder zegt dat rond vier uur vanmiddag de meeste attracties een laatste rondje maken en dan worden gesloten. "Als er code geel wordt afgegeven is dat de standaard procedure." De woordvoerder geeft aan dat het drukker is in het pretpark door de meivakantie.

Volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza komen de buien vanaf vijf uur eraan vanuit het oosten. "Ze trekken weg naar het westen. Maar de buien verplaatsen zich erg langzaam." Lokaal kan er volgens Willemsen veel neerslag vallen en op andere plekken valt er niets of heel weinig.

Tijdens de avond trekken deze buien westwaarts. Weerman Willemsen: "Het blijft af en toe regenen, maar ze worden minder fel." Vrijdag begint bewolkt en nat, tijdens de middag wordt het droger en breekt soms de zon door. Met 14 of 15 graden is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen.

