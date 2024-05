PSV-fan Gerard overleed tijdens wedstrijd van zijn club, neef wil eerbetoon

Erwin Lips uit Odiliapeel kan het nog niet helemaal bevatten. Tijdens de wedstrijd van Heerenveen-PSV afgelopen donderdag overleed zijn oom Gerard Donkers (63) uit Boekel. Gerard was groot fan van PSV, net als Erwin. "Hij is overleden in de rust van de wedstrijd."

Danique Pals Geschreven door

Het overlijden van zijn oom kwam voor Erwin onverwachts. Hij zat die donderdag bij vrienden naar de voetbalwedstrijd te kijken en twee uur later kwam zijn vader langs. “Mijn pa kwam vertellen dat mijn oom was overleden aan een hartaanval. Het was dus heel plotseling. Het kwam binnen als een klap.” Erwin is er verdrietig onder, maar zijn gedachten gaan vooral uit naar de vrouw, kinderen en kleinkinderen van Gerard.

"Mijn oom was een trouwe fan van PSV."

De Eindhovense voetbalclub betekende heel veel voor Gerard. “Mijn oom was een trouwe fan van PSV. Hij kwam al zo’n twintig jaar bij de wedstrijden in het Philips Stadion. Hij had daar ook al heel lang zijn vaste plekje en een spandoek met het woord 'Boekel'”, vertelt Erwin. PSV kan zondag kampioen worden en dat voelt voor Erwin best gek. Want zijn oom had dat ook graag meegemaakt. “Als ze winnen ben ik blij, maar mijn oom is er zelf niet meer om het mee te maken. Het is natuurlijk niet anders, maar het zal wel een rare middag worden.” Erwin gaat zelf niet naar de wedstrijd, maar hij gaat wel kijken op televisie. “Wel met een dubbel gevoel, hoor.”

"Als zondag iedereen gaat klappen, heb ik mijn plicht gedaan."

Als eerbetoon aan zijn oom heeft Erwin een oproep gedaan via social media. Hij vraagt of iedereen zondag tijdens de wedstrijd tussen PSV en Sparta wil klappen in de 63 minuut. “Hij is 63 geworden, dus dat leek me een mooi moment.” De oproep heeft veel reacties gekregen. Op onder meer Facebook zeggen mensen te gaan klappen. “Dat vind ik mooi om te zien. Als zondag iedereen gaat klappen tijdens de wedstrijd, heb ik mijn plicht voor mijn oom gedaan.”