Zomer vol muggenbulten dreigt, zo voorkom je dat je lek wordt geprikt

Er dreigt een zomer vol muggenoverlast, zo waarschuwt boswachter Frans kapteijns. Hoe houd je de muggen weg en belangrijker nog: hoe zorg je ervoor dat ze jou niet te pakken krijgen? We zetten de beste tips voor je op een rij.

Maar eerst de hamvraag: waarom steken muggen ons eigenlijk? Dat is omdat alleen wij ze kunnen helpen bij het maken van eitjes, weet boswachter Frans Kapteijns. “Ze hebben bloed van zoogdieren nodig waar eiwitten in zitten. Daarmee kunnen muggen eieren maken. Zelf missen ze dat eiwit en daarom vallen ze ons lastig.”

Van alle muggen zijn het dus alleen de vrouwtjes die ons het leven zuur maken. Vorige week hebben ze al volop eitjes gelegd en nu kunnen we onze lol dus op.

Dit moet je doen om te zorgen dat je ongeschonden uit de strijd komt:

Zorg voor een goede hor Misschien een open deur (of eigenlijk juist niet), maar met een goede hor of klamboe kom je al een heel eind.

Zet een ventilator bij je bed Wellicht niet heel rustgevend, maar met een waaier naast je bed ben je verzekerd van een nacht zonder muggenbulten. “Muggen houden namelijk niet van wind. Dan kunnen ze zich slecht oriënteren, dus daar blijven ze ver weg van”, legt Frans uit.

Zoek een goede bedpartner Muggen komen af op lichaamsgeur. Dus beschikt jouw partner over betere natuurlijke lichaamsaroma’s dan jij, dan heb je een uitstekende muggenvanger in huis! "De een transpireert meer en heeft een sterkere zuurgraad dan de ander. Daar komen de muggen op af. Als ik met meerdere mensen in het bos ben, word ik niet zo snel gestoken. Maar als ik alleen ben, pakken ze mij ook hard aan."

Smeer jezelf in Smeer jezelf in met Deet, want aan die geur hebben muggen een bloedhekel. “Maar als je al tien jaar hetzelfde muggenspul gebruikt, koop dan eens een keer iets anders. Doordat ze zich heel snel voortplanten, kunnen muggen immuun worden voor die geur”, adviseert de boswachter.

Laat de planten in je tuin ze verjagen Sommige planten zijn hele goede verjagers van muggen, zoals lavendel en kattenkruid. Van die geur en de stofjes die erin zitten, houden muggen niet. “Ik heb een walnotenboom in mijn tuin staan en ook van die geur moeten ze niks hebben. Dus ik heb weinig muggen in huis.”

Haal water rond je huis weg Zorg dat er geen schoteltjes, vogelbadjes of potten met een laagje water in je tuin staan. En heb je een regenton, sluit ook die af. “Ze hebben maar beetje water nodig en leggen daar dan eitjes in.”

Stook een vuurtje Muggen hebben ook een hekel aan rook, dus stook in de tuin wat hout op of zet een rookpotje in de buurt. “En als je zelf rookt, dan steek maar gerust buiten een sigaret op.”

Heb je ondanks alle tips nou toch een muggenbult ontdekt? Probeer er dan vooral vanaf te blijven. “Want anders wrijf je het ingespoten gif uit en krijg je nog meer jeuk”, waarschuwt boswachter Frans. “Het is even irritant, maar als je er vanaf blijft, is de jeuk binnen een paar uur weg.”

Dit artikel publiceerden we eerder op 3 mei.