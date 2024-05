Zomerse dagen zijn voorbij: wisselvallig weekend met buien op komst

Na twee zomerse dagen komt er een wisselvallig weekend aan. "Met Dodenherdenking moeten we rekening houden met buien", vertelt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. Bevrijdingsdag ziet er daarentegen iets beter uit en in de loop van volgende week kunnen we weer zon en hogere temperaturen verwachten.

Waar er de laatste twee dagen veel ruimte voor de zon was, ziet het er vrijdag somber uit. "Met een temperatuur van maximaal veertien graden en regen is het weer vandaag iets minder", vertelt Lafeber. Voor de middag is het nat, maar in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden droger.

Wisselvallig weekend

Tijdens Dodenherdenking moeten we volgens de weerman rekening houden met buien. Toch gaat de zaterdag vriendelijk van start met ruimte voor de zon. In de loop van middag verwacht Lafeber dat de kans op buien toeneemt. "De temperatuur loopt op tot zeventien graden, wat vrij gebruikelijk is voor de periode van het jaar."

Bevrijdingsdag start wisselend met ruimte voor zonnige perioden en kans op buien, maar in de middag wordt het droog en loopt de temperatuur op. "Dan wordt het in de provincie een graad of zeventien en in het zonnetje kan het zelfs warmer worden", zegt de weerman.

Verwend geraakt

Op vandaag na valt het daarom erg mee vindt de weerman: "We zijn een beetje verwend geworden door het weer van de laatste dagen."

Na het weekend blijft het een paar dagen wisselvallig, maar vanaf woensdag kunnen we weer mooi weer verwachten. "Dan breekt er landelijk een zonnige en droge periode aan met een temperatuur van rond de negentien en twintig graden."