Gelukkig hebben we het Regio Songfestival nog, singer-songwriters gezocht

Wat was het jammer dat Joost Klein niet op kon treden afgelopen weekend op het Eurovisie Songfestival. Veel Brabantse fans hadden er zo naar uitgekeken! De Regionale Omroepen hopen in elk geval dat ze met het Regio Songfestival toch het songfestivalgevoel warm kunnen houden. Na een ontzettend mooie eerste editie gaat in november 2024 een tweede editie plaatsvinden.

Nooit eerder werkten alle regionale publieke omroepen samen aan zo’n grootschalig evenement. Alle dertien omroepen kijken er reikhalzend naar uit om eind dit jaar weer een wervelende show neer te zetten vol met muzikaal talent. Brabant werd verleden jaar vertegenwoordigd door de broers Sam & Merijn, die met hun prachtige lied 'Proost op het leven' Brabant zelfs bijna naar de overwinning brachten! Dit jaar gaan we wederom op zoek naar een artiest die Omroep Brabant vertegenwoordigt. De finale is zaterdag 9 november in Maastricht. Reglement

Om Brabant te vertegenwoordigen moet de act aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de artiest nog niet eerder in de Top 40 hebben gestaan, het moet een origineel nummer zijn en geen cover en het moet in het Nederlands en/of Brabants gezongen worden. Alle voorwaarden vind je op www.regiosongfestival.nl. Meedoen?

Ben je die Brabantse singer-songwriter die onze provincie wil vertegenwoordigen in de finale op zaterdag 9 november? Stuur dan een mailtje met je nummer naar: [email protected]. Ook voor vragen kan je hier terecht. Op woensdag 31 juli sluit de inschrijving en zal de jury kiezen wie Brabant mag vertegenwoordigen op het Regio Songfestival. Wil je nog een keer genieten van het Regio Songfestival van 2023? Dat kan hieronder en op Brabant+! Sam en Merijn zitten op 47:20 minuten!