Willem II staat op de drempel van promotie: dit zijn de scenario's

De spanning in de Keuken Kampioen Divisie stijgt vrijdagavond tot ongekende hoogte. Lukt het Willem II om de promotie naar de Eredivisie veilig te stellen? De Tricolores hebben de beste papieren. Maar kunnen ze het ook waarmaken?

In de Keuken Kampioen Divisie staat de voorlaatste speelronde op het programma. En het worden dé wedstrijden van de waarheid. Willem II (75 punten), Roda JC (72 punten) en FC Groningen (71 punten) maken kans op rechtstreekse promotie.

Dit zijn de scenario's voor Willem II:

Niet verliezen

De Tilburgers wacht vrijdagavond een loodzware uitwedstrijd tegen FC Dordrecht, de nummer vier op de ranglijst. Willem II mag niet verliezen. Een gelijkspel of een overwinning zijn voldoende om te promoveren naar de Eredivisie. Willem II degradeerde in 2022 uit de Eredivisie en kan weer terugkomen op het hoogste niveau.

Kampioenschap?

Het kan aan de andere kant van de Moerdijkbrug ook nog een dubbelfeest worden. Willem II kan bij een gelijkspel of overwinning zelfs ook het kampioenschap mee terug in de bus naar Tilburg nemen.

De ploeg van de Belgische trainer Peter Maes is dan wel afhankelijk van het resultaat van concurrenten Roda JC en FC Groningen. Roda JC speelt thuis tegen SC Cambuur en FC Groningen speelt uit tegen Telstar.

Wanneer is dat feestje?

Mocht Willem II vrijdagavond tegen FC Dordrecht al een promotieplek en het kampioenschap in de wacht slepen, dan zullen de supporters dat ongetwijfeld uitbundig gaan vieren bij het stadion. Omroep Brabant zendt dat feest live uit via een stream op tv, web, app en Facebook.

Worden alle doemscenario's werkelijkheid, dan heeft Willem II altijd nog een troef achter de hand: de thuiswedstrijd tegen Telstar op vrijdag 10 mei. In dat geval moet een gelijkspel voldoende zijn om de champagnefles te ontkurken.

Lukt het dan nóg niet: dan kan promotie altijd nog worden afgedwongen via de play-offs.