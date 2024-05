Speelpark gesloten na misdragingen van ouders, medewerkers zitten thuis

Speelpark de Splinter in Eindhoven heeft zijn poorten gesloten. Net nu het keimooi weer is geweest, is de pret een beetje bedorven. Het was te druk. Te warm. Grimmig, zelfs. Dus zitten de vrijwilligers geschrokken thuis en is het park op zoek naar een oplossing.

Natuurlijk wil je met mooi weer lekker met de kinderen op pad. Dus als er dan een gratis speelpark om de hoek zit, is één en één twee. 3000 bezoekers passen er in Speelpark de Splinter, op een goeie dag. "Maar daar zaten we woensdag rond een uur of twaalf al overheen", vertelt medewerker Monique Staps. Dat was in tegenstelling tot andere jaren. Sterker nog: het zwembad was nog niet eens open. "Dus we waren wel verrast", vertelt ze verder. "We gingen maar controleren aan de deur. Elke keer als er iemand naar buiten ging, mochten er andere mensen weer naar binnen." En dat hield het personeel een tijdje vol. Tot de spanning opliep. De hitte begon te drukken en er kwamen steeds meer mensen bij, er ontstonden discussies, ouders werden ongeduldig en begrepen niet waarom het zo lang duurde. "Het voelde niet meer veilig. De sfeer werd zelfs een beetje grimmig."

"Onze mensen waren echt geschokt."