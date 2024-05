Kijk hier waar bij jou in de buurt een dodenherdenking wordt gehouden

Op zaterdag 4 mei om acht uur zijn we landelijk twee minuten stil voor de Nationale Dodenherdenking, maar niet alleen voor de tv kun je stilstaan bij de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We zetten voor je op een rij waar en wanneer je naar een herdenking in jouw buurt kan.

Chris Bakker & Evie Hendriks Geschreven door

Niet alleen 's avonds kun je herdenken. Zo start het openbare herdenkingsprogramma bij Nationaal Monument Kamp Vught om twee uur, maar ook kleinere herdenkingsplekken zijn in de middag al te bezoeken. Verschillende activiteiten

Daarnaast wordt er in onze provincie op verschillende manieren stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers. Er worden stille tochten, herdenkingen en kransleggingen georganiseerd. En er gebeurt nog meer. Zo wordt er in theater de Blauwe Kei in Veghel bijvoorbeeld een theatervoorstelling opgevoerd. Deze is net als andere herdenkingsmomenten gratis te bezoeken. En over het Nationaal Militair Museum in Soesterberg vliegen zaterdag gevechtsvliegen die vanuit Vliegbasis Volkel een eregroet brengen. Klik op dit kaartje om te zien waar en wanneer er in jouw buurt een Dodenherdenking is of klik op deze link.

