Kijk hier: zoveel kost een parkeervergunning in jouw gemeente

Je auto in de buurt parkeren met een parkeervergunning kost steeds meer. Zo betaal je voor de duurste parkeervergunning in Den Bosch 367,90 euro per jaar. Dat was in 2021 nog 286,20 euro per jaar. Ook in andere Brabantse gemeenten zijn de kosten gestegen. Bekijk in het kaartje hieronder hoeveel een parkeervergunning in jouw gemeente kost.

Landelijk zijn de prijzen van parkeervergunningen in zes van de tien gemeenten gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP. In onze provincie is de prijs van een parkeervergunning in de gemeente Den Bosch het hardst gestegen. Zo steeg de prijs van de duurste parkeervergunning daar met 28,5 procent ten opzichte van 2021.

In Eindhoven betaalde je in 2021 nog 180 euro per jaar voor de duurste parkeervergunning. Dat is nu met 13,3 procent gestegen naar 204 euro per jaar. De derde grootste stijging is met 11 procent in Oisterwijk. Al betaal je daar 48,40 euro, wat een stuk minder is dan in de grote stad.

Niet alleen stijging

Toch zijn de kosten voor een parkeervergunning niet in alle gemeenten gestegen. Zo is de prijs van 54 euro per jaar voor een vergunning in Roosendaal gelijk gebleven. In Breda is een parkeervergunning zelf gratis geworden.

Bekijk hieronder hoeveel de prijzen in jouw gemeente zijn gestegen.