Brandend distributiecentrum is moeilijk te blussen: 'Nog wel even zoet mee'

De brand in het logistiek bedrijf Vice Versa in Oss is nog steeds niet geblust. Het vuur werd vrijdagochtend rond half vijf ontdekt bij het logistiek bedrijf dat gekoelde en bevroren producten transporteert. Volgens de brandweer zijn het levensmiddelen die in brand staan. De rook is aan het begin van de avond tot ver in de omgeving te zien.

Het gaat om een complexe brand, omdat de brand woedt in een koelcel. Het bluswater is bevroren waardoor het erg glad is en dat maakt de situatie op dit moment onveilig om naar binnen te gaan, legt een woordvoerder uit. In de koelcellen is de temperatuur min twintig graden. De bewoners hebben een NL-alert gekregen. Hen wordt vanwege de rook aangeraden hun ramen en deuren dicht te houden.



"Ondanks de kou, kunnen spullen toch in brand vliegen", legt een brandweerman uit die bij de brand aanwezig is. "Kou en brand zijn twee verschillende krachten, maar toch kan dat."

Het gaat om grote levensmiddelen die in hoge stellingen staan. Volgens de brandweerman is de brandhaard moeilijk te bereiken en is dat het grootste probleem bij het blussen. "We proberen de brand grotendeels van binnenuit te blussen. Dit gaat nog wel even duren. Voorlopig zijn we er nog wel zoet mee", zegt de brandweerman.

Veiligheidsregio Brabant-Noord zegt op X dat de brandweer maar moeilijk bij het vuur kan komen door de spekgladde koelcel. Er wordt een blusrobot ingezet om het vuur onder controle te krijgen.

Diverse korpsen vanuit de hele regio en zelfs uit andere delen van het land helpen bij het blussen. Vanuit de Burgemeester Jansenhaven wordt water aangevoerd zodat er genoeg bluswater is. De Kanaalstraat is daarom afgesloten voor het verkeer. Verschillende bedrijven zijn daardoor niet bereikbaar.