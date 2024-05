Regen en de meivakantie: drukste vrijdagavondspits van het jaar

Nederland heeft vrijdag te maken met de drukste vrijdagmiddagspits van 2024. Ook op de Brabantse snelwegen is het filerijden. Zo is er onder meer op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch veel vertraging en is het druk op de A50 en A59. De ANWB zegt dat de drukte komt omdat er veel recreanten op de weg zijn en de regen speelt een rol.

"Er zit door het weer meer ruimte tussen de auto's en dan lopen de wegen vol", zegt een ANWB-woordvoerder. Er stond in de middag meer dan vijfhonderd kilometer file in het land. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch was er rond kwart voor vijf meer dan veertig minuten vertraging. Daarnaast was het volgens de ANWB druk ten zuiden van Eindhoven. "En op de A58, daar is het altijd druk. Nu vooral tussen Tilburg en Breda."

Naast de dagjesmensen die ondanks de regen op stap gaan, zijn er vakantiegangers en het gewone dagelijkse woon- en werkverkeer. Daarnaast waren er ongelukken zoals een kapotte vrachtwagen op de A2 tussen Veghel en de Martinus Nijhoffbrug.

Ook komt er veel verkeer uit België en Frankrijk of gaat naar die landen toe. Ook op de A58 tussen Eindhoven en Breda is het druk, net als op verschillende wegen in Zeeland en in het westen van het land.