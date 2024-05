Willem II promoveert naar Eredivisie op avond vol spanning in Dordrecht

Het was een avond die bol stond van de spanning. Willem II kreeg op bezoek bij FC Dordrecht de kans om te promoveren naar de Eredivisie en had daarvoor minimaal een punt nodig. De Tilburgers leken te gaan verliezen, maar in de slotfase tekende Michael de Leeuw voor de 1-1. En dus was het Eredivisieticket toch een feit voor Willem II. De titel is nog niet binnen, daar krijgt Willem II volgende week de kans voor als Telstar op bezoek komt.

KNVB-directeur Marianne van Leeuwen kwam vrijdagavond onder grote belangstelling van de media aan bij het M-Scores Stadion in Dordrecht. Ze was er niet zomaar, maar had de kampioensschaal van de Keuken Kampioen Divisie bij zich. De titel was één van de scenario's deze vrijdagavond. Er werd volop gerekend, waarbij Willem II alleen zeker wist dat het zou promoveren bij minimaal een gelijkspel.

Spanning was er volop en dat was in de beginfase duidelijk te zien. Beide ploegen speelden slordig, waarbij vooral FC Dordrecht een matige indruk maakte. Het was dat Willem II niet profiteerde van enkele fouten in de Dordtse defensie, want kansen lagen er zeker. Jeredy Hilterman reageerde wel een keer alert op zo'n fout, maar zijn schot ging over. Wat wel meespeelde in het voordeel van de Brabanders was de vroege achterstand van FC Groningen bij Telstar.

Openingstreffer

FC Dordrecht kon er in de beginfase weinig tegenover stellen, al was het altijd opletten op de snelle voorwaartsen. Eén van hen is Feyenoord-huurling Shiloh 't Zand die na 28 minuten voetballen niet twijfelde toen hij uit een corner de bal voor zijn voeten kreeg. Zijn schot vloog tegen de touwen achter de kansloze doelman Joshua Smits: 1-0. FC Dordrecht was los na de openingstreffer en vijf minuten later kreeg het al een grote kans op de verdubbeling van de stand. Smits bracht echter keurig redding op een inzet van Dylan Mbayo.

Schot op de paal

Trainer Peter Maes van Willem II gebruikte de rust niet om te wisselen, maar zal ongetwijfeld een donderspeech hebben gegeven in de kleedkamer. Het moest anders, want het was veel te matig wat de koploper liet zien. Na 50 minuten liet Hilterman zich weer zien, al was zijn schot geen probleem voor doelman Luca Plogmann. Kort daarna was de thuisploeg gevaarlijker en kwam Willem II heel goed weg toen Korede Osundina na een snelle aanval de paal raakte.

Gemiste penalty

Daarna volgde een fase met een hoog tempo en kansen aan beide kanten. Ringo Meerveld was gevaarlijk aan Tilburgse kant, waarbij Plogmann zijn doel schoon hield. Aan de andere kant was het aantal keer dreigend voor het doel van Smits. Zo'n 20 minuten voor tijd kreeg Hilterman de ideale kans om zijn ploeg op gelijke hoogte te schieten. Hij nam de verantwoordelijkheid bij een penalty, maar zijn inzet was een prooi voor Plogmann. En wat te denken van de kans van centrale verdediger Raffael Behounek in de 82ste minuut, die vlak voor het doel faalde.

De scheidsrechter liet zes minuten doorspelen en net in extra tijd sloeg Willem II. De goal van Michael de Leeuw betekende een einde aan de onzekerheid. Na het laatste fluitsignaal was de opluchting enorm bij Willem II. Het felbegeerde ticket voor de Eredivisie is binnen. En wie weet wacht volgende week een prachtige afsluiting van het seizoen met een kampioenschap.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Liveblog Willem II