De spelers van Willem II zijn feestelijk onthaald door supporters in Tilburg. Rond kwart over twaalf 's nachts kwam de bus aan vanuit Dordrecht. De supporters hebben de wedstrijd bij het Koning Willem II stadion op een groot scherm gevolgd. Nu Willem II promoveert naar de Eredivisie, is dat reden voor een feestje. De spelers werden dan ook juichend onthaald bij 'hun' stadion.

Danique Pals Geschreven door