112-nieuws: brandmelding bij DAF Trucks • rijstrook A2 vrijgegeven

04.01

Een automobilist is afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een crash met zijn bestelbus in de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven. Het ging mis rond twee uur. De bestuurder raakte met zijn bestelbus een lichtmast en een boom naast de weg. Het motorblok schoot door die klap uit de auto. Vervolgens vloog de bestelbus over het fietspad naast de weg en kwam die in de struiken tot stilstand. De bestuurder is met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

