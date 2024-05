Bestelbus crasht, bestuurder en motorblok uit auto geslingerd

Een automobilist is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een crash met zijn bestelbus in de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven. Het ging mis rond twee uur.

De bestuurder raakte met zijn bestelbus een lichtmast en een boom naast de weg. Het motorblok schoot door die klap uit de auto. Vervolgens vloog de bestelbus over het fietspad naast de weg en kwam die in de struiken tot stilstand. De bestuurder zou uit de bestelbus zijn geslingerd en kwam naast zijn bus in de berm terecht. Traumaheli

De straat lag na de crash vol brokstukken van de lichtmast en de bestelbus. Vanwege de ernst van de situatie kwamen twee ambulances en een traumaheli naar de Van Oldenbarneveltlaan. De bestuurder is met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Het motorblok schoot bij de crash uit de bestelbus (foto: SQ Vision).

De Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven was na de crash bezaaid met brokstukken (foto: SQ Vision).