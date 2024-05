Koeiendansen afgelast door maatregelen rond enorme brand

Honderden bezoekers verwachtten boer Jasper Spierings en zijn vrouw Afke deze zaterdag aan de Oijenseweg in Oss. Hun koeien zouden vandaag voor het eerst dit jaar de wei in gaan. Een evenement dat altijd een hoop mensen naar hun bedrijf trekt. Maar vanwege de brand bij het distributiebedrijf Vice Versa in Oss ging er een streep door het 'koeiendansevenement'.

"Helaas, maar het is zo", reageert Jasper. "Er is nog veel onduidelijk en onbekend over die brand in Oss. Het advies van de Veiligheidsregio is om dieren nu even binnen te houden. Dus doen we dat ook." Bij de hevige uitslaande brand kwamen roetdeeltjes en stukjes zonnepaneel vrij. Die belandden in de omgeving. Ze zijn volgens de gemeente op zichzelf niet gevaarlijk, maar kunnen wel scherp zijn. Omwonenden kregen daarom het advies roetdeeltjes in hun tuin niet met de blote handen op te pakken, maar met handschoenen, en hun handen daarna te wassen. Grotere deeltjes moeten worden gemeld bij de gemeente Oss. Daarnaast krijgen hondenbezitters het advies op te passen tijdens het uitlaten van hun hond. "Laat ze geen roetdeeltjes opeten!"

"De koeien hadden echt wel in de gaten wat er zou gaan gebeuren."

Daarnaast werd boeren in de buurt gevraagd hun vee voorlopig binnen te houden om te voorkomen dat ze bij het grazen roetdeeltjes zouden binnenkrijgen. Op de wei van Jasper en Afke zijn geen zonnepaneel- en roetdeeltjes terechtgekomen, omdat de wind de andere kant op staat. Maar Jasper geeft gehoor aan het verzoek. Al vindt hij de afgelasting van het 'koeiendansen' wel jammer. "Meestal maken wij hier namelijk een leuk evenement van. Nu hebben we het 's ochtends vroeg toch maar geannuleerd. Gelukkig konden we op tijd nog veel veel mensen bereiken, zodat ze hier niet voor niets zouden staan. Die keken er al zolang naar uit. Doordat het zoveel geregend heeft, is het voor ons al laat in het jaar om de koeien de wei in te laten. Nu wordt het dus nog wat later." Maar het meest is het balen voor de koeien, benadrukt hij. "Wij hadden de hekken achter de stal gezet en toen begonnen ze al een beetje te loeien. Die hadden echt wel in de gaten wat er zou gaan gebeuren."

"Nieuwe datum komt er zo snel mogelijk."