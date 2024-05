Stukjes zonnepaneel voorzichtig opruimen, grote brand gaat langzaam uit

De brand die een dag geleden uitbrak in een koelcel van het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss is zaterdagochtend eindelijk onder controle. Dat meldt de gemeente. De brandweer heeft ervoor gekozen om de brand niet meer te blussen en laat het pand gecontroleerd uitbranden. Er zijn kleine deeltjes van zonnepanelen vrijgekomen bij de brand. Bewoners wordt gevraagd die deeltjes op te ruimen mochten zij die ergens tegenkomen.

Er kan nog mogelijk rookoverlast zijn in het gebied rondom Maaskade, Dommelstraat, Diezenstraat. In dat gebied wordt door de gemeente verzocht om uit de rook te blijven. De brandweer verwacht dat de rook wel snel zal afnemen nu er niet meer wordt geblust.

Deeltjes

Door de brand zijn er veel deeltjes de omgeving in gewaaid. De deeltjes komen onder meer van zonnepanelen. Die zonnepaneeldeeltjes zijn op zichzelf niet gevaarlijk, maar kunnen wel scherp zijn.

Aan bewoners die deeltjes vinden in de tuin, op straat of op het voetbalveld, vraagt de gemeente om die op te ruimen. Trek wel stevige handschoenen aan. "De materialen mogen daarna in de kliko", meldt de gemeente.

Pas op met dieren, bijvoorbeeld met het uitlaten van de hond. Zorg dat ze niet in deeltjes stappen of ze opeten. Vind je grotere deeltjes op openbare plekken? Meld dit dan bij de gemeente. Zij ruimen dat afval dan op.

Brand

De brandweer was al sinds halfvijf donderdagnacht aan het blussen. De brand werd in de loop van vrijdagavond alleen maar groter. "Alles wat we hebben, wordt ingezet". zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vrijdag.

De naastgelegen gebouwen zijn gespaard gebleven. Bewoners van de Vechtstraat en IJsselstraat konden vanwege de rook niet thuis de nacht doorbrengen. Zij bekeken of ze bij familie of vrienden terecht zouden kunnen. Als dat niet lukte, kregen ze hulp van gemeente Oss om een hotel of andere plek te vinden.

De rook trok door de wijde omgeving en was onder meer vanaf de A59, in Heesch en zelfs Nijmegen te zien. Aan het begin van de avond werd een NL-Alert gestuurd naar omwonenden.

Er zijn volgens de veiligheidsregio geen schadelijke stoffen vrijgekomen bij de brand. Het Duurzaamheidsplein blijft wegens de brand zaterdag gesloten.