Enorme brand verwoest bedrijfspand, bekijk hier de beelden

Een van de grootste branden ooit in Oss is vrijwel voorbij. Na ruim 28 uur is het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in Oss helemaal afgebrand. Het gaat om een grote loods van 300 bij 150 meter die vol stond met levensmiddelen. Omdat blussen lastig bleek, koos de brandweer ervoor om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. Kijk hier naar de beelden van de brand en het blussen.