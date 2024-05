Moederdag, waar maak je haar nou écht blij mee en waarmee écht niet?

Ieder jaar popt de vraag weer op bij ouders, tenminste als je geluk hebt. 'Mam wat wil je hebben voor Moederdag?' Komende zondag is het weer zover. Je bladert door tijdschriften en struint wat af online. Na uren research naar de beste Moederdagcadeaus ben je voor jezelf geslaagd maar niet voor je kinderen (want: te duur). Uit efficiëntie daarom wat tips van deze moeder en tegelijkertijd ook nog dochter.

De beste cadeaus zijn die waar tijd en aandacht aan zijn besteed. Hoeveel ouders hebben nog ergens die beschilderde steen liggen met 'Mama is een kei'. Of die tekening met dat hart, met de tekst 'Ik vind jou hardstikke lief'. Die schrijffout draag je je kind nog jaren vol liefde na op feestjes. Kortom een onvergetelijke herinnering is geboren op Moederdag door iets te maken of knutselen.

Op bezoek, uitje of toch kopen?

Niet echt creatief? Dan is een belletje naar moeders of, misschien nog beter, een hoogstpersoonlijk bezoekje aan 'ons mam' ook prima. Wil je toch echt uitpakken dan is een dagje samen iets doen; een stad ontdekken, museum bezoeken, uit eten of een fietstocht maken ook een idee.

Niet iedereen heeft zin om er eens goed voor te gaan zitten voor Moederdag. Iets kopen is dan wel zo gemakkelijk. Ook dan helpt het om je toch even te verdiepen in de persoonlijke interesses van moeder om iets passends te vinden. Is dat ook lastig, dan doen bloemen, chocolade, een geurtje, luxe shampoo of een drankje het altijd goed. Je hebt toch even bij moeder stilgestaan.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.