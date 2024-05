Reacties op titel van PSV-spelers en coach, die nog een bierdouche kreeg

Hij had het al een beetje aan zien komen. PSV-trainer Peter Bosz kreeg tijdens de persconferentie een bierdouche van meerdere spelers. "Ze hadden al tegen mijn vrouw gezegd dat ik schone kleren mee moest nemen."

Peter Bosz "Het was onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Een typische kampioenswedstrijd zonder goed voetbal, waarbij Sparta het ons moeilijk heeft gemaakt. Dat we dan toch nog vier keer scoren, zegt iets over de potentie van deze ploeg."

Luuk de Jong

"Als je zo kan voetballen en op die manier prijzen kan pakken, dat is hoe voetbal moet zijn. Mensen entertainen en dat belonen met een kampioenschap."

Johan Bakayoko

"Het is pure vreugde. Dit gaat de hele week niet stoppen"

Jordan Teze

"Een fantastisch moment, waar ik van durfde te dromen. Het is uitgekomen. Ik heb het hele seizoen gespeeld en ben kampioen geworden. Uiteindelijk scoor ik ook nog in deze wedstrijd. Ik kan alleen maar trots zijn op mezelf."

Jerdy Schouten

"We speelden dit seizoen zo sterk, daar kon ik vooraf alleen van dromen. Het grootste deel van het seizoen hebben we goed voetbal laten zien. We zijn al met al de terechte kampioen. Ik kan niet wachten op wat ons deze dagen allemaal te wachten staat."

Guus TIl

"In de voetballerij is het wel zo dat het moeilijk iedereen bij elkaar te houden na zo'n succes, met een team dat zo goed speelt. Zeker in de Eredivisie."