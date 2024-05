Vrouw met slok op rijdt man van A67 en wordt aangehouden

Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Volgende 1/4 Automobiliste rijdt met haar auto achterop andere auto op A67

Op de snelweg A67 van Veldhoven naar Eersel is zondag een 22-jarige automobiliste achterop een de auto van een man gereden. Zijn auto belandde daardoor ondersteboven in een droge sloot. De vrouw reed vervolgens al slingerend de berm in en kwam 150 meter verder tot stilstand. Ze is aangehouden omdat ze alcohol had gedronken.