Europese verkiezingen zijn in aantocht: zo zit 'Europa' in elkaar

De Europese verkiezingen staan voor de deur. Op 6 juni mogen we stemmen voor het Europees Parlement. Maar 'Europa' is veel meer dan dat. Hoe zit de Europese Unie eigenlijk in elkaar?

Ooit begon de Europese Unie als een puur economische samenwerking. Inmiddels is de unie uitgegroeid tot een machtsblok waarin politieke samenwerking het hoofddoel is geworden. Met die groei is het knap lastig geworden om de uit de kluiten gewassen organisatiestructuur van de EU te begrijpen. De Europese Unie bestaat uit zeven organen. Net als in andere democratisch ingerichte landen of organisaties, is de macht binnen de EU dus niet in handen van één persoon of instantie. Het Europees Parlement

Het Europees Parlement is het enige orgaan waarvoor wij kunnen stemmen. Het Europees Parlement heeft - net als de Eerste en Tweede Kamer in Nederland - de taak om democratische controle uit te oefenen op de Europese instellingen. Ook stemt het parlement voor of tegen wetsvoorstellen. Het Europees Parlement bestaat na de komende verkiezingen uit 720 leden. Deze Europarlementariërs worden als volgt gekozen: Elk land heeft een aantal zetels om te verdelen op basis van het aantal inwoners. Bij de komende verkiezingen zijn dat er voor Nederland 31, twee meer dan bij de vorige verkiezingen.

Deze zetels worden verdeeld bij verkiezingen op nationaal niveau waar nationale partijen (zoals D66, CDA, VVD etc.) aan meedoen.

Nadat de zetels zijn verdeeld, sluiten de gekozen parlementariërs zich aan bij een Europese groep in het parlement. Nu ziet die zetelverdeling in het Europees Parlement er nog zo uit:

En bij deze Europese groepen zijn Nederlandse partijen aangesloten:

Belang van Brabantse kiezers Niet onbelangrijk om te weten is dat Brabantse kiezers, omgerekend, samen goed zijn voor 4 á 5 van de 31 Nederlandse zetels. Dat zit zo: bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november vorig jaar kwam 15 procent van de mensen die mochten stemmen uit Brabant. 15 procent van de 31 Nederlandse zetels in het Europees parlement, betekent 4,65 zetel.