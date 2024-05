Jeffrey Herlings reed zondag beresterk in de door hevige regenval geteisterde MXGP in Portugal. Toch eindigde hij met lege handen. De motorcrosser uit Oploo won de tweede manche, maar viel tijdens de eerste ronde uit met motorpech. Verder in MX Brabant de families Van Meer uit Galder en Hendrickx uit Ulicoten. Zij zijn op motorcrossvakantie.