Cobra ontploft in hand PSV-supporter, Appie ligt nog in het ziekenhuis

De man die zondag tijdens de kampioenswedstrijd van PSV zijn hand deels kwijtraakte toen een zwaar stuk vuurwerk ontplofte, ligt in het ziekenhuis. Op een foto die wordt gedeeld op social media is te zien dat zijn rechterhand helemaal in het verband zit. "Ik mis mijn wijsvinger, middelvinger en mijn halve duim", vertelde hij aan RTL Nieuws.

De man blijkt bekend te zijn van een televisieprogramma. Hij heet Appie en was in de serie Probleemwijken Woensel-West te zien. Ook is hij een bekend gezicht bij wedstrijden van PSV. Zondagmiddag, tijdens de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta, ging het gruwelijk mis. Op beelden van voor de knal is te zien hoe Appie over straat loopt voor het supporterscafé De Aftrap, net buiten het stadion. Jonge supporters, die geen kaartje hadden voor de wedstrijd, dollen met de oudere man. Een van hen pakt hem vast en samen vallen ze op het fietspad. Op een ander filmpje is vervolgens te zien dat Appie midden op straat loopt met zijn rechterarm omhoog. Uit zijn hand komt rook en seconden later volgt er een enorme knal. Appie loopt richting de stoep en ziet dat zijn hand helemaal open ligt. Dom ongeluk?

Onduidelijk is hoe Appie aan de cobra is gekomen. De meeste mensen die getuige waren van het drama zeggen dat Appie de cobra opraapte en ermee wegliep. Sommige anderen beweren dat Appie de cobra in zijn handen gedrukt kreeg van iemand. Appie zegt zelf tegen RTL dat hij zwaar vuurwerk in handen kreeg van een omstander. "Ik dacht dat ze mij een fakkel in mijn hand gaven, maar dat bleek een cobra te zijn." "Ik had wel gehoord dat er veel schade was, maar had niet verwacht dat vingers er helemaal af zouden zijn. Gelukkig hield ik de cobra boven mijn hoofd en niet bij mijn gezicht, want dan had het nog veel slechter af kunnen lopen", zegt hij. "Het is ondanks zeer sterke pijnstillers allemaal heel erg pijnlijk", zegt Appie. "De twee vingers die ik nog over heb kan ik nog een klein beetje bewegen."

Appie in het ziekenhuis (privéfoto).

De politie weet nog niet of dat het klopt dat Appie de Cobra in zijn handen gedrukt kreeg. Volgens een woordvoerder wordt nu bekeken of er iets strafbaars is gebeurd of dat het om een dom ongeluk gaat. Er is in ieder geval nog geen aangifte gedaan van iets strafbaars. Volgens supporters werd er veel (illegaal) vuurwerk afgestoken op die plek buiten het stadion. Een vrouw meldt dat ze eerder al een brandwond opliep aan haar gezicht en verschroeid haar door rondvliegend vuurwerk. Daarna zag ze hoe het veel slechter kon aflopen: “Ik zag die man een stuk vuurwerk oprapen en ermee rondlopen tot het knalde. Daarna liep hij verward rond en omstanders schoten te hulp.” Onder de indruk

Veel mensen hebben de explosie zien gebeuren en zijn diep onder de indruk. Zo was een jongen van elf jaar er ook getuige van. Volgens zijn moeder kwam de jongen getraumatiseerd thuis van de kampioenswedstrijd. “Einde feest”, zo schrijft ze op X.