Willy en René zeggen het nu al: 'Volgend jaar weer kampioensfeestje PSV'

'Eens per jaar wordt PSV kampioen', zo wordt gezongen in een van de populairste supportersliederen van PSV. Wat clubiconen Willy en René betreft voegen de Eindhovenaren de daad bij het woord en is PSV ook volgend jaar de nummer één. Met als gevolg, net als nu, opnieuw een kampioensfeest in het zuiden. "Ik denk dat twee spelers gaan vertrekken en dat daar ook goede vervangers voor terugkomen", zegt René. "Als dat gebeurt, ik zeg het maar hardop, worden we volgend jaar weer kampioen."

Als er één speler is die sowieso niet weg mag bij PSV dan is het Jerdy Schouten, zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Onder de honderd miljoen euro mag die niet weg", is hij stellig.

Ook Joey Veerman ziet Willy het liefst in Eindhoven blijven. "Vanuit PSV geredeneerd zou het geweldig zijn als hij nog een jaar hier bleef. Maar voor zijn ontwikkeling is het misschien beter om naar een grotere competitie te gaan waar hij elke week tegen sterke tegenstanders speelt. Als hij tenminste aan spelen toekomt en die garantie heeft hij bij PSV."

Lozano mag weer gaan

De Mexicaan Hirving Lozano op zijn beurt mag van de gebroeders wel weer vertrekken uit Eindhoven. "Die gaat van de winter richting San Diego of zo", denkt René. "Maar van mij mag hij nu al gaan. " Ook Willy is is teleurgesteld in de inbreng van Lozano. "Die heeft de grote vorm niet meer en ik denk ook niet dat die nog gaat komen. Als hij er tegen Ajax weer drie maakt dan mag hij nog even blijven, maar anders niet."

De gebroeders hebben nog één andere kritische noot te kraken. "Als je nu Dortmund in de halve finale van de Champions League ziet...", mijmert René. "We hadden echt een unieke kans om Europees echt heel ver te komen en het is maar de vraag of je die kans nog een keer krijgt." Broer Willy beaamt dat maar vindt dat de lat toch omhoog moet. "Sommige clubs zijn in principe een maat te groot, maar toch moet de halve finale of misschien wel de finale je doel zijn."

Felicitatie van 'Mister Ajax'

In de podcast is ook te horen hoe Willy en René hun Amsterdamse gabber en 'Mister Ajax', Sjaak Swart, aan de telefoon krijgen en zowaar een felicitatie los weten te peuteren. Ook vertelt Willy het verhaal achter de foto die zondag is genomen. Een foto waarop te zien is dat hij op de schouders van misdaadjournalist John van de Heuvel zit.