Appie raapte zelf cobra van de straat: twee vingers en halve duim kwijt

De man, die zondag buiten bij het Philips Stadion een groot deel van zijn hand verloor toen een zwaar stuk vuurwerk ontplofte, heeft dat vuurwerk zelf opgeraapt. Op nieuwe beelden is te zien hoe een onbekende een cobra op straat gooit voor supporterscafé De Aftrap. Vervolgens bukt Appie om dat vuurwerk op te rapen en met de rokende bom boven zijn hoofd loopt hij weg.

Omstanders roepen hem nog na dat stuk vuurwerk weg te gooien, maar dan is het al te laat. De cobra ontploft in zijn hand en met een opengereten hand strompelt Appie naar de stoep.

Aan RTL Nieuws liet Appie eerder maandag weten dat hij zijn wijsvinger, middelvinger en halve duim mist. Duidelijk is dat hij nog veel operaties zal moeten ondergaan. Appie zei zelf dat hij het stuk vuurwerk in handen gedrukt kreeg, maar op de beelden is te zien dat hij het zelf opraapt.

Appie ligt sinds zondag in het ziekenhuis. Een bekende van hem verspreidde een foto waarop te zien is dat zijn rechterhand dik ingepakt is.

Appie is een bekend gezicht onder de PSV-supporters en alle fans die bij De Aftrap komen, kennen hem dan ook wel. Ook was Appie te zien in de serie Probleemwijken Woensel-West.