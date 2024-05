Omroep Brabant start experiment met AI-presentator

Omroep Brabant start vanaf vandaag een experiment met een AI-presentator. We hebben presentatrice Nina van den Broek laten 'klonen' door slimme software. Daarmee kunnen we haar video's laten presenteren. Zowel in beeld als in geluid. Omroep Brabant is daarmee de eerste mediapartij die een echt iemand via AI inzet om video's te maken.

"We zochten naar een methode waarmee we eenvoudig gepresenteerde video's kunnen maken", licht Veenstra het experiment toe. "We kunnen met deze AI-presentator in heel korte tijd eenvoudige filmpjes produceren. Die kunnen een mooie aanvulling zijn op onze berichten. Maar we willen ook tegemoetkomen aan de ontwikkeling in de maatschappij dat jonge mensen en ongeletterden liever video's zien dan verhalen lezen. We hopen hen iets extra's te kunnen bieden."

"Dit experiment is behoorlijk vooruitstrevend. Het inzetten van AI op deze manier is nieuw en experimenteel. Maar als innovatie omroep gaan we die uitdaging graag aan", zegt hoofdredacteur Renzo Veenstra. De techniek wordt ingezet om eenvoudige video's te maken voor de website en app. Op andere kanalen zoals televisie wordt dit niet ingezet.

AI staat voor artificiële intelligentie, oftewel kunstmatige intelligentie. Het is een term die wordt gebruikt voor software die moeilijke taken kan uitvoeren waarvoor eerst menselijke input nodig was. Door de inzet van AI kan je een machine dus taken laten uitvoeren waarvan eerst werd gedacht dat daar menselijke intelligentie voor nodig was. Ook kun je met behulp van AI een computerprogramma leren iemands stem en uitdrukkingen te imiteren. Dat stuk techniek wordt ingezet voor dit experiment.

Omroep Brabant gaat proefdraaien om te zien of het werkt, wat er anders moet en of we het handig en nuttig vinden. Ook zijn we benieuwd naar de reacties van de online-kijkers.

Hoofdredacteur Renzo Veenstra is niet bang dat de proef schadelijk is voor de betrouwbaarheid van de omroep."Wij denken van niet. We melden duidelijk in de video dat de presentator via AI is gemaakt, maar de inhoud van de video en de beelden zijn vanzelfsprekend echt. Bovendien worden de tekst en het beeld samengesteld en geschreven door een journalist van vlees en bloed."

In deze video vertellen we meer over het experiment: