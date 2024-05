Vrachtwagen met laminaat kantelt op A16, afslag bij Zonzeel nog uren dicht

Op de snelweg A16 van Rotterdam naar Breda is maandagmiddag een vrachtauto met laminaat gekanteld. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee op de verbindingsweg tussen de A16 en de A59 bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg en de afslag richting de A59 zijn hierdoor dicht. Rijkswaterstaat meldt dat het opruimen zeker tot acht uur maandagavond gaat duren.

Volgens Rijkswaterstaat duurt het bergen van de vrachtauto langer dan eerder werd aangenomen. Het laminaat moet eerst worden weggehaald, anders valt de vrachtwagen weer om.



Ook moet een deel van het asfalt worden hersteld. De verwachting is dat de afslag rond acht uur vanavond weer open gaat.

De vertraging bedroeg rond half vier een half uur. Het advies is om vanaf knooppunt Ridderkerk-Noord om te rijden via de A15 of A27.