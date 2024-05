Vrachtwagen met laminaat op A16 geborgen, weg bij Zonzeel weer vrij

Op de snelweg A16 van Rotterdam naar Breda is maandagmiddag een vrachtauto met laminaat gekanteld. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee op de verbindingsweg tussen de A16 en de A59 bij knooppunt Zonzeel. De verbindingsweg en de afslag richting de A59 zijn hierdoor dicht. Rijkswaterstaat was rond half zes klaar met opruimen.

Volgens Rijkswaterstaat duurde het bergen van de vrachtauto langer dan eerder werd aangenomen. Het laminaat moest eerst worden weggehaald, anders zou de vrachtwagen weer omvallen.



De schade aan het asfalt en de vangrail is hersteld. Ook de berm hebben we schoongemaakt. Het volgen van de omleiding is niet meer nodig.