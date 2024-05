Deze fans vieren het PSV-feest mee: 'Hoe wij ons hebben voorbereid? Nie'

Ze hebben jaren moeten wachten, maar nu is het eindelijk zover: tienduizenden PSV-fans zijn maandag Eindhoven binnengestroomd om hun kampioenen te huldigen. Met veel plezier leggen ze uit wat dit kampioenschap voor hen betekent.

Jara en Cody uit Gerwen

Ze maakt herinneringen met haar broer Cody, legt Jara uit Gerwen uit terwijl ze op het Stadhuisplein staan. Samen hebben ze ook een seizoenskaart. Cody (22) heeft de ziekte van Duchenne, een spierziekte. “We halen alles uit het leven”, vertelt ze. Hij zit intussen stralend in z’n rolstoel. “Daar doen we het voor”, zegt Jara. Voor Cody is het z’n eerste kampioenschap dat hij van zo dichtbij meemaakt. “Dit is super!”

Voor Jara en Cody is het een extra bijzondere dag (foto: Lobke Kapteijns).

Danée en Mila uit Helmond

Ze zijn er rond vier uur al klaar voor: Danée en Mila uit Helmond zijn bij de huldiging samen met hun vader. De tweelingzusjes van elf waren er vanmorgen al vroeg bij en hoefden deze ene keer niet naar school. “En gisteren hebben we ook de wedstrijd gekeken in de stad. We waren niet zo laat thuis, maar vandaag denk ik wel.”

Een bijzondere dag voor Danée en Mila (foto: Lobke Kapteijns).

Kai en z’n vader Lennard

Samen met zijn vader staat Kai vooraan op het Stadhuisplein. Ze waren zondagochtend om half negen in de stad, keken naar de wedstrijd en bleven ook gelijk slapen. Vanmorgen om elf uur stonden ze al op het Stadhuisplein, maar ze werden weggestuurd: ‘Kom om twee uur maar terug’, was de boodschap. En zo geschiedde. Eén ding zijn ze vergeten: oordoppen. Maar papier doet ook goed dienst. Vader en zoon komen uit de buurt van Leiden. Waarom dan PSV? Kai wijst naar z’n vader: “Door hem.” Z’n vader lacht: “Ik was altijd voor Feyenoord en fan van Ruud Gullit. Hij vertrok naar PSV, dus ik koos ook voor PSV.”

Kai en zijn vader nemen het ervan (foto: Lobke Kapteijns).

Willem uit Best

“Hoe wij ons hebben voorbereid? Nie!”, roept Willem uit Best (tweede van linksboven in de foto). Al toveren ze wel frisdrank, bier en snoep uit een rugzak. De kroost mocht vandaag mee, de twee volwassenen van de groep hebben zich het hele weekend al voorbereid op vandaag. “Het Stadhuisplein is al vol, dat is wel erg jammer. Maar we vermaken ons wel”, denkt Ron.

Ron is de tweede in de bovenste rij (foto: Lobke Kapteijns).

Ivar en Luuk

De Eindhovense vader Ivar is voor de tweede dag met z’n negenjarige zoon Luuk in Eindhoven. Die muts? “Die heb ik hier van iemand gekregen”, vertelt het negenjarig manneke. Hij zingt vlot mee met alle PSV-liederen.